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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти: «ПСЖ» усердно работает, чтобы побеждать

13 Июня 2022 • 09:20 Комментировать

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал журналистам о победах парижской команды.

Верратти сказал, что он никогда не мог представить, что сможет выиграть столько трофеев. Итальянец отметил, что выигрывать всегда сложно, так что каждая победа навсегда останется в его сердце.

«Многие думают, что «ПСЖ» выигрывает матчи заранее, но для того, чтобы победить, парижская команда очень много и усердно работает», - добавил Верратти.

Напомним, что в прошедшем сезоне Марко Верратти провёл во французском чемпионате 24 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Марко Верратти
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