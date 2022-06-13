Верратти: «ПСЖ» усердно работает, чтобы побеждать

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал журналистам о победах парижской команды.

Верратти сказал, что он никогда не мог представить, что сможет выиграть столько трофеев. Итальянец отметил, что выигрывать всегда сложно, так что каждая победа навсегда останется в его сердце.

«Многие думают, что «ПСЖ» выигрывает матчи заранее, но для того, чтобы победить, парижская команда очень много и усердно работает», - добавил Верратти.

Напомним, что в прошедшем сезоне Марко Верратти провёл во французском чемпионате 24 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.