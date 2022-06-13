Почеттино выбрал место для продолжения карьеры

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который вскоре покинет пост главного тренера французского «ПСЖ», обозначил свои дальнейшие планы.

По сообщениям The Telegraph, наставник желает продолжить карьеру в одном из топ-клубов английской Премьер-лиги. Однако для начала Маурисио хочет взять небольшой перерыв в карьере.

Напомним, что до переезда в Париж Почеттино долгое время тренировал лондонский «Тоттенхэм».

Аргентинец возглавил «ПСЖ» в прошлом году, однако не сумел добиться с командой успеха в Лиге чемпионов. Именно по этой причине руководство клуба решило избавиться о него.