Незаметные герои трансферного рынка: Как «Лилль» поставляет звёзд топ-клубам

В последние годы принято восхищаться работой «Монако» и португальских клубов на трансферном рынке. При этом на «Лилль» почему-то внимания не обращают. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» напоминает, что «доги» тоже прекрасны в этом плане.

В конце нулевых «Лилль» был поставщиком кадров для «Лиона». Матьё Бодмер, Кадер Кейта, Жан Макун, Мишель Бастос перебрались в стан сильнейшего на ту пору клуба Франции за 50 с лишним миллионов евро. Вскоре после этого уже европейские клубы обратили внимание на «Лилль» и стали выкупать лучших футболистов. «Доги» же в свою очередь поставили на поток умение заменять лидеров на менее известных игроков, раскручивать их и вновь продавать с серьёзным заработком.

Продав Бастоса в Лион в 2009 году за 18 миллионов евро, «Лилль» за 6,5 приобрёл у «Ле Мана» Жервиньо. Уже через два года он отправился в лондонский «Арсенал» за 12. Ещё интереснее получилось с Мусса Совом. В 2010-м «Лилль» его подписал как свободного агента, чтобы зимой 2012-го продать в «Фенербахче» за 10. Летом 2011-го «доги» также отправили защитника Адиля Рами в «Валенсию» за 6 миллионов и полузащитника Йоана Кабая в «Ньюкасл» за 5. Пожалуй, именно то лето и стало окончательно поворотным в стратегии «Лилля».

Перед стартом сезона 2012/13 «Лилль» за скромные 2,5 миллиона евро приобрёл Джибриля Сидибе у «Труа», что позволило зимой спокойно отпустить Матьё Дебуши в «Ньюкасл» за 6,2. Сам Сидибе четырьмя годами позже был продан в «Монако» за 15.

Также летом 2012-го «Лилль» за 35 миллионов евро продал Эдена Азара в «Челси». Его «доги» пытались заменить молодым Райаном Мендешем из «Гавра», и это можно было назвать провалом. Правда, «Лилль» подстраховался тем летом и подписал бесплатно Саломона Калу из того же «Челси», и ивуариец как раз здорово отыграл во Франции.

У «Лилля» вообще отлично работала своя школа. В 2013 году Дивока Ориги перевели в основу, а уже через год продали в «Ливерпуль» за 12,6 миллиона евро. Продав Калу в «Герту» за 1,8 миллиона евро «Лилль» приобрёл Софиана Буффаля за 3, чтобы через полтора сезона отправить его в «Саутгемптон» за 18,7!

В середине 10-х у «Лилля» чуть сбился прицел, но в последние годы конвейер вновь заработал! В 2015-м за 2 миллиона был куплен опорник Ибраим Амаду, которого через 3 года удалось продать в «Севилью» за 14,4. Правда, карьера в Испании и дальше у него не заладилась. Защитника Кевина Малькуита «Лилль» в 2017-м купил за 9 миллионов у «Сент-Этьена» и через год продал в «Наполи» за 12. Добавим к этому своего воспитанника Ива Биссума, за которого «Брайтон» отвалил 16,8 миллионов.

Однако всё это было разминкой, с 2019-го «Лилль» стал играть по-крупному. В 2017-м «доги» купили у «Анжера» Николя Пепе за 18 миллионов евро, а через два сезона продали его в «Арсенал» за 80! Тем же летом за 29,5 миллиона в «Милан» отправился Рафаэль Леау, который годом ранее перебрался в стан «догов» бесплатно! Добавим к этому «оборот» от опорника Тьяго Мендеса. Летом 2017-го за него «Лилль» заплатил 9 миллионов евро «Сан-Паулу», а через два сезона продал в «Лион» за 22.

Вырученные летом 2019 года деньги «Лилль» вложил с умом. За 22,4 миллиона был куплен нападающий из «Шарлеруа» Виктор Осимхен. Через год нигериец за 75 миллионов был продан в «Наполи». Вместе с Осимхеном за 20 миллионов купили Ренату Саншеша, которого этим летом явно продадут с выгодой. Юсуфа Языджи, как известно, продать с прибылью не удастся, но это логичный риск. Зато Тимоти Веа, который тогда же стоил 10 миллионов, скорее всего, получится перепродать.

Продав Осимхена, «Лилль» за 27 миллионов евро купил Джонатана Дэвида. Все понимают, что этим летом «доги» его смогут продать за большую компенсацию. Летом 2020-го «Лилль» ещё продал защитника Габриэля в «Арсенал» за 26 миллионов, из которых 8 были вложены в Свена Ботмана из «Аякса». Текущим летом голландца также купят намного дороже.

За последние десять лет «Лилль» на новых игроков потратил чуть более 311 миллионов евро. За это время «доги» продали футболистов на 616 миллионов с лишним! В общем «Лилль» прекрасно умеет воспитывать и продавать игроков. Хотите увидеть будущих звёзд – следите за «догами».

Роман Андреев