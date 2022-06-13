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Мбаппе против того, чтобы Галтье стал новым тренером «ПСЖ»

13 Июня 2022 • 08:04 Комментировать

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступает против того, чтобы Кристоф Галтье возглавил парижскую команду.

По информации журналиста Омара Альтундага, французский футболист не хочет, чтобы Галтье становился новым тренером парижского клуба, хотя кандидатуру специалиста поддерживает новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос. Стоит отметить, что Мбаппе хотел бы поработать с Зинедином Зиданом.

Напомним, что Кристоф Галтье до этого работал с «Ниццей», «Лиллем» и другими известными командами. Под руководством Галтье «доги» выигрывали чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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