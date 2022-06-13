«ПСЖ» определился с новым главным тренером

Бывший наставник «Ниццы» Кристоф Галтье близок к тому, чтобы стать новым главным тренером клуба «ПСЖ».

Как сообщает инсайдер Омар Альтундаг, тренер «Ниццы» с вероятностью в 99 процентов возглавит парижскую команду в ближайшее время. Кандидатуру Галтье поддерживает новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Окампос, который уже работал со специалистом в «Лилле». Напомним, что «доги» под руководством Галтье выиграли чемпионский титул.

Стоит отметить, что руководители «ПСЖ» уже договорились с нынешним тренером команды Маурисио Почеттино по поводу расторжения соглашения.