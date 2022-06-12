Компани может возглавить французский клуб

Венсан Компани рассматривается «Ниццей» как один из главных кандидатов на пост тренера.

Экс-защитник «Манчестер Сити» недавно покинул бельгийский «Андерлехт», который возглавлял с 2019 года. Компани считался фаворитом на пост рулевого английского «Бёрнли», а теперь, как информирует инсайдер Николо Скира, знаменитый бельгиец попал в сферу интересов французской «Ниццы», чей нынешний наставник Кристоф Галтье может перебраться в «ПСЖ». Помимо Компани руководство «Ниццы» присматривается к бывшему тренеру дортмундской «Боруссии» Люсьену Фавру.

Венсан Компани завершил игровую карьеру в 2020 году. С 2019 по 2020 год он совмещал роли игрока и главного тренера «Андерлехта».