Раскрыта причина увольнения Почеттино из «ПСЖ»

Накануне стало известно, что пути аргентинского наставника Маурисио Почеттино и французского «ПСЖ» расходятся. Руководство парижского гранда приняло решение досрочно расторгнуть контракт со специалистом.

Журналистам таблоида Daily Mail стала известна причина отставки тренера. «ПСЖ» решил избавиться от Почеттино из-за провального выступления в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Звездный коллектив вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

Почеттино занимал пост главного тренера «ПСЖ» с января 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции в прошедшем сезоне.