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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан отказался от предложения «ПСЖ» возглавить клуб

12 Июня 2022 • 18:31 Комментировать

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказал «ПСЖ» возглавить клуб.

Известный французский журналист Ромен Молина сообщил о том, что боссы парижского клуба встречались с бывшим игроком сборной Франции на этой неделе. Зидан отказался от привлекательного предложения, но руководство «ПСЖ» не оставляет попыток заманить в Париж знаменитого специалиста.

Стоит отметить, что новый советник команды Луис Кампос настаивает на том, чтобы пригласить в «ПСЖ» наставника «Ниццы» Кристофа Галтье.

Ранее во французских СМИ сообщалось, что парижане объявят о назначении Зидана в конце июня. Предполагалось, что француз будет получать в новой команде 25 миллионов евро в год.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Лига 1
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