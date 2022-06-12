В «ПСЖ» возник конфликт из-за главного тренера – клуб выбирает из двух кандидатов

На этих выходных стало известно, что французский «ПСЖ» принял решение об отставке аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста наставника команды. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Ромен Молина, парижский гранд рассматривает кандидатуры двух специалистов.

Катарские акционеры «ПСЖ» хотят видеть у руля команды только Зинедина Зидана, с которым ведут переговоры. При этом советник клуба Луиш Кампуш не поддерживает выбор высшего руководства. По его мнению, в команду нужно пригласить Кристофа Галтье из «Ниццы». На этом фоне между сторонами произошло разногласие.

В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Лиги 1 и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил мадридскому «Реалу».