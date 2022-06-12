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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино заработает на своей отставке 15 миллионов евро

12 Июня 2022 • 13:22 Комментировать

Уже нет никаких сомнений в том, что в «ПСЖ» расстанутся с Маурисио Почеттино, у клуба будет новый тренер. Правда, досрочное расставание с ним обойдется, что называется, в «копеечку». Как уточняет издание L'Equipe, Почеттино получит за свою отставку не менее 15 миллионов евро.

Это цена, которую готов заплатить клуб за решительные перемены после очередного провала в европейской кампании. Катарские владельцы «ПСЖ» давно мечтают о победе в Лиге чемпионов, и для этого, скорее всего, будет приглашен тренер с соответствующим опытом - скорее всего, Зинедин Зидан, трижды подряд приводивший к успеху мадридский «Реал». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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