Почеттино заработает на своей отставке 15 миллионов евро

Уже нет никаких сомнений в том, что в «ПСЖ» расстанутся с Маурисио Почеттино, у клуба будет новый тренер. Правда, досрочное расставание с ним обойдется, что называется, в «копеечку». Как уточняет издание L'Equipe, Почеттино получит за свою отставку не менее 15 миллионов евро.

Это цена, которую готов заплатить клуб за решительные перемены после очередного провала в европейской кампании. Катарские владельцы «ПСЖ» давно мечтают о победе в Лиге чемпионов, и для этого, скорее всего, будет приглашен тренер с соответствующим опытом - скорее всего, Зинедин Зидан, трижды подряд приводивший к успеху мадридский «Реал».