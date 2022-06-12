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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-тренер «Ромы» согласовал с «Лиллем» контракт на два года

12 Июня 2022 • 09:57 Комментировать

Португальский экс-наставник «Ромы» и «Шахтёра» Паулу Фонсека договорился о контракте с французским «Лиллем».

По информации инсайдера Николо Скиры, 49-летний португальский тренер уже согласовал с руководителями французской команды двухлетнее соглашение. Официально о назначении Фонсеки на пост нового главного тренера «Лилля» будет объявлено уже на следующей неделе.

Напомним, что Фонсека находился без работы с лета прошлого года. Последней командой португальца была «Рома». До этого Паулу также тренировал «Порту», «Пасуш де Феррейру» и донецкий «Шахтёр».

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Лилль Лига 1 Паулу Фонсека
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