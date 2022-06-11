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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» будет платить Зидану рекордную зарплату и позволит совмещать должность с работой в сборной Франции

11 Июня 2022 • 23:32 Комментировать

Согласно данным СМИ, Зинедин Зидан близок к назначению на пост главного тренера «ПСЖ». Парижский клуб обеспечит наставника щедрым контрактом.

В должности рулевого парижан знаменитый француз сменит Маурисио Почеттино. Зарплата Зидана в «ПСЖ» составит порядка 25 млн евро в год – в настоящий момент ни один тренер в мире не зарабатывает таких денег. Кроме того, как информирует Mundo Deportivo, экс-наставник «Реала» получит возможность совмещать работу в «ПСЖ» с должностью главного тренера сборной Франции, если Дидье Дешам оставит свой пост после чемпионата мира в Катаре.

Сообщается, что договорённость между Зиданом и «ПСЖ» была достигнута на недавней встрече француза с владельцами клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Зинедин Зидан
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