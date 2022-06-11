«ПСЖ» и Зидан согласовали условия контракта

Наставник Зинедин Зидан достиг договорённости с «ПСЖ» по контрактным условиям.

Ещё в начале недели в СМИ сообщалось о крайне маловероятном назначении известного экс-рулевого «Реала» в парижский клуб, однако ситуация резко изменилась. Теперь, как утверждает журналист Рамон Фуэнтес, стороны уже согласовали условия сотрудничества. Зидан подпишет с «ПСЖ» трёхлетнее соглашение, о чём будет объявлено официально ближе к концу июня.

Нынешний наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в скором времени покинет должность. Аргентинский специалист работает в клубе с января 2021 года.