Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» и Зидан согласовали условия контракта

11 Июня 2022 • 23:17 Комментировать (1)

Наставник Зинедин Зидан достиг договорённости с «ПСЖ» по контрактным условиям.

Ещё в начале недели в СМИ сообщалось о крайне маловероятном назначении известного экс-рулевого «Реала» в парижский клуб, однако ситуация резко изменилась. Теперь, как утверждает журналист Рамон Фуэнтес, стороны уже согласовали условия сотрудничества. Зидан подпишет с «ПСЖ» трёхлетнее соглашение, о чём будет объявлено официально ближе к концу июня.

Нынешний наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в скором времени покинет должность. Аргентинский специалист работает в клубе с января 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
00:05 · Италия. Серия А
Шкриньяр – главная трансферная цель «ПСЖ» на лето
11 Июня
23:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» будет платить Зидану рекордную зарплату и позволит совмещать должность с работой в сборной Франции
23:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» установил ценник на Минамино
22:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски уже всё решил: его не соблазняет интерес «ПСЖ»
21:17 · Германия. Бундеслига
Советник «ПСЖ» считает, что приход Левандовски сделает команду менее зависимой от Мбаппе
20:47 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может столкнуться с конкуренцией в борьбе за Левандовски
17:47 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Реала» может стать одноклубником Головина
15:56 · Англия. Премьер-лига
Глава Ла Лиги: «Мы будем жаловаться на «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
14:50 · Испания. Ла Лига
Чуамени стал игроком «Реала» 7 официально
13:41 · Италия. Серия А
Зидан не повлияет на решение Погба перейти в «Ювентус»
13:38 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» уведомил Почеттино об увольнении
12:35 · Италия. Серия А
«Милан» выбыл из гонки за Ботмана
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов предложить за Ботмана 50 миллионов евро, «Милан» предлагает только 30
09:45 · Италия. Серия А
Шкриньяру нравится идея перехода в «ПСЖ»
09:27 · Франция. Лига 1
Икарди не перейдёт в аргентинский клуб
Все новости
Рекомендуем