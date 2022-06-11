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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» уведомил Почеттино об увольнении

11 Июня 2022 • 13:38 Комментировать

Тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино уволен из клуба. По информации от журналиста Адриена Гренье, руководство команды уже уведомило аргентинского специалиста, что их пути расходятся.

Новым тренером парижского клуба должен стать экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Француз является приоритетным вариантом для катарских владельцев «ПСЖ», но также возможен приход тренера «Ниццы» Кристофа Галтье, который в сезоне-2020/21 выиграл чемпионский титул Лиги 1 во главе «Лилля».

Напомним, что Почеттино возглавил «ПСЖ» в декабре 2020 года. Тренер пришёл на замену Томасу Тухелю. За полтора сезона аргентинец выиграл с клубом Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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