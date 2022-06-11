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Икарди не перейдёт в аргентинский клуб

11 Июня 2022 • 09:27 Комментировать
Ривер Плейт
...
Атлетико Тукуман
Через 13 ч. 29 мин.

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди не намерен переходить в аргентинский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что форвард ведёт переговоры с клубом «Ривер Плейт». Романо опроверг эту информацию.

В минувшем сезоне 29-летний Икарди провёл в составе «ПСЖ» 30 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами. Ранее стало известно, что руководство парижан намерено расстаться со своим нападающим, чей контракт с французским клубом истекает летом 2024 года.  

Икарди перешёл в «ПСЖ» из миланского «Интера» осенью 2019 года. С тех пор нападающий провёл в футболке парижан 92 матча, забив 38 голов, а также отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ривер Плейт Мауро Икарди
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