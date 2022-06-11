Икарди может вернуться на родину

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди этим летом может сменить клубную прописку и вернуться на родину.

По информации Radio Continental, 29-летний аргентинский футболист может в это трансферное окно вернуться на родину и пополнить состав «Ривер Плейта». Сам Икарди не горит желанием возвращаться в Южную Америку, но новое руководство «ПСЖ» не рассчитывает на форварда и будет делать ставку на других футболистов.

Напомним, что Мауро Икарди в прошедшем сезоне провёл во французской лиге 24 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. За «ПСЖ» форвард выступает с 2019 года.