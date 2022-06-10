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Чемпионат Франции. Лига 1

Макелеле станет помощником Зидана в «ПСЖ»

10 Июня 2022 • 15:47 Комментировать

Клод Макелеле станет помощником Зинедина Зидана, который вскоре должен быть официально объявлен новым тренером «ПСЖ». Об этом сообщает французский журналист Клеман Карпентье.

Ранее Макелеле занимал должность скаута в лондонском «Челси». В «ПСЖ» француз должен воссоединиться с Зинедином Зиданом, с которым ранее вместе выступал в качестве игрока за мадридский «Реал» и сборную Франции.

Напомним, что Макелеле дважды выступал за «ПСЖ» на протяжении своей карьеры. Более того, француз работал помощником главного тренера команды, когда её возглавлял Лоран Блан.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Клод Макелеле
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