Макелеле станет помощником Зидана в «ПСЖ»

Клод Макелеле станет помощником Зинедина Зидана, который вскоре должен быть официально объявлен новым тренером «ПСЖ». Об этом сообщает французский журналист Клеман Карпентье.

Ранее Макелеле занимал должность скаута в лондонском «Челси». В «ПСЖ» француз должен воссоединиться с Зинедином Зиданом, с которым ранее вместе выступал в качестве игрока за мадридский «Реал» и сборную Франции.

Напомним, что Макелеле дважды выступал за «ПСЖ» на протяжении своей карьеры. Более того, француз работал помощником главного тренера команды, когда её возглавлял Лоран Блан.