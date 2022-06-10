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Чемпионат Франции. Лига 1

Советник Зидана: «Слухи о назначении в «ПСЖ» не обоснованы»

10 Июня 2022 • 15:42 Комментировать

Советник Зинедина Зидана Ален Мильяччо опроверг слухи о назначении француза на пост главного тренера «ПСЖ». Представитель наставника заявил, что он является единственным человеком, которому разрешено говорить от имени Зинедина.

«Все эти слухи о назначении в «ПСЖ» не обоснованы. Я и Зинедин никогда напрямую не связывались с владельцем «ПСЖ», и тем более не летали в Катар. От имени Зидана разрешено говорить только мне. Так обстоят дела сегодня», – цитирует советника издание L`Equipe.

Напомним, что Зинедин Зидан находится без работы уже ровно год после ухода из мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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