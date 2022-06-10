Кампуш стал советником по футболу в «ПСЖ»

Португалец Луиш Кампуш был назначен советником по футболу в «ПСЖ». В обязанности 57-летнего специалиста будет входить организация и комплектование мужской команды.

«Клуб, который всегда привлекал величайшие футбольные таланты, воспользуется идеями, знаниями и опытом Кампуша, чтобы помочь команде выйти на товый уровень», — говорится в заявлении «ПСЖ».

Ранее специалист работал в «Монако» и «Лилле». Именно со спортивным директором в лице Кампуша эти клубы выигрывали чемпионат Франции (в 2017 и 2021 годах), опережая в турнирной таблице «ПСЖ».