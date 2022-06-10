Погба ждёт назначения Зидана тренером «ПСЖ»

Полузащитник Поль Погба ожидает назначения Зинедина Зидана новым тренером «ПСЖ», чтобы возобновить переговоры с французским клубом. Об этой информации сообщает местное издание RMC.

Отмечается, что Зидан ранее требовал от руководства «ПСЖ» подписать в команду Поля Погба. Француз сейчас находится в статусе свободного агента. Полузащитник отказался продлевать истекающий контракт с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Зидан находится без работы уже год. Ранее француз покинул мадридский «Реал» по личным причинам. Тренера также связывали с работой в сборной Франции, где может образоваться вакансия в случае увольнения Дидье Дешама.