Неймар может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть французский клуб текущим летом, сообщает The Athletic.

Однако в клубе понимают, что гораздо легче будет продать футболистов с меньшей заработной платой.

Ранее сообщалось, что руководство парижан намерено заработать на продаже аргентинского форварда Мауро Икарди.

Действующее соглашение бразильца с парижским клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне Неймар провёл в составе парижан 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.