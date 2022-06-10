Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может возглавить «ПСЖ», сообщает Bild.

По информации источника, немецкий специалист заинтересован в возвращении к тренерской работе в клубе. В последний раз Лёв возглавлял клубную команду в 2004 году, когда тренировал австрийскую «Аустрию».

Лёв находился в должности главного тренера сборной Германии в период с 2006 про 2021 год. Вместе с национальной командой специалист выиграл чемпионат мира в 2014 году.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «ПСЖ» может стать экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Об уходе нынешнего «рулевого» парижан Маурисио Почеттино должно быть объявлено в ближайшее время.