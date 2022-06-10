Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит «ПСЖ» после увольнения нынешнего наставника парижской команды Маурисио Почеттино, сообщает журналист Даниэль Риоло.

Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года. Специалист четыре раза приводил «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, а также дважды выигрывал чемпионат Испании.

Об отставке Почеттино клуб объявит в ближайшее время. Аргентинский специалист возглавляет парижан с января прошлого года. Под его руководством «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон лично попросил Зидана возглавить французский гранд.