Месси высказался по поводу первого года в «ПСЖ»

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился с журналистами своим мнением по поводу первого года в парижском клубе.

Месси сказал, что в парижской команде многие вещи у него произошли впервые. Аргентинец отметил, что открыл для себя Париж и французский чемпионат. Форвард добавил, что первый год в «ПСЖ» принёс много эмоций, но дальше будет только лучше.

Напомним, что в прошедшем сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и 14 голевыми передачами. До этого форвард всю карьеру выступал за «Барселону».