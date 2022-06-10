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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино намекнул на скорое прощание с «ПСЖ»

10 Июня 2022 • 01:15 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, вероятно, уже готовится к уходу из клуба.

Аргентинский специалист опубликовал в социальных сетях свою фотографию с чемпионским трофеем французской Лиги 1, завоёванным по итогам прошедшего сезона. На фоне информации о приближающемся увольнении данный пост был расценён как намёк Почеттино на скорое прощание с клубом.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, судьба Почеттино в «ПСЖ» уже решена – наставник освободит пост в ближайшие дни. Заменить его может Кристоф Галтье, на сегодняшний день считающийся основным претендентом на должность.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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