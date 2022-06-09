«Хотите нашего тренера – забирайте поскорее» – спортивный директор «Ниццы» обратился к «ПСЖ»

Спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье высказался об интересе «ПСЖ» к главному тренеру Кристофу Галтье.

Именно Галтье в последние дни считается явным фаворитом на пост нового наставника парижан. Фурнье посоветовал «ПСЖ» поторопиться с принятием решения: «С каждым днём задача «Пари Сен-Жермен» в вопросе назначения Галтье усложняется всё сильнее, – признался спортивный директор «Ниццы» в интервью L'EQUIPE. – Если они хотят видеть его у себя, то им следует поторопиться, потому что нам нужно готовиться к новому сезону», – сказал Фурнье.

Кристоф Галтье готов возглавить «ПСЖ», но парижскому гранду придётся договариваться с «Ниццей», поскольку контракт специалиста рассчитан до 2024 года.