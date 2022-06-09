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Чемпионат Франции. Лига 1

Домашняя форма «ПСЖ» на следующий сезон поступила в продажу без титульного спонсора фото

09 Июня 2022 • 17:57 Комментировать

Домашняя форма «ПСЖ» на сезон 2022/2023 поступила в продажу в Катаре. Однако главный спонсор еще не указан на футболке, поскольку переговоры с Qatar Airways завершаются.

Accor Live Limitless, главный партнер только что завершившегося сезона, в следующем году больше не появится на форме парижских игроков. Бренд платил около 55 миллионов евро в год в виде капиталовложений. Qatar Airways, авиакомпания, которая сотрудничала с командой, станет титульным спонсором «ПСЖ».

В прошедшем сезоне команда выиграла чемпионат Франции. Но команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов уже в первом раунде, проиграв «Реалу».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1
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