Домашняя форма «ПСЖ» на сезон 2022/2023 поступила в продажу в Катаре. Однако главный спонсор еще не указан на футболке, поскольку переговоры с Qatar Airways завершаются.

Accor Live Limitless, главный партнер только что завершившегося сезона, в следующем году больше не появится на форме парижских игроков. Бренд платил около 55 миллионов евро в год в виде капиталовложений. Qatar Airways, авиакомпания, которая сотрудничала с командой, станет титульным спонсором «ПСЖ».

В прошедшем сезоне команда выиграла чемпионат Франции. Но команда вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов уже в первом раунде, проиграв «Реалу».