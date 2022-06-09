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Стала известна сумма, которую сможет потратить «ПСЖ» на трансферы нынешним летом

09 Июня 2022 • 14:28 Комментировать

Бюджет «ПСЖ» на летнее трансферное окно составляет 80 миллионов евро, сообщает L’Équipe.

По информации источника, эта сумма может вырасти в случае продажи некоторых футболистов. 35 миллионов из бюджета руководство парижан уже потратило на выкуп защитника «Спортинга» Нуну Мендеша.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в вингере каталонской «Барселоны» Усмане Дембеле, которого также намерен пригласить к себе лондонский «Челси».

Среди тех футболистов, которые могут быть выставлены на продажу, называется аргентинский форвард Мауро Икарди. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Усман Дембеле Нуну Мендеш
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