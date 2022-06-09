Зидана и Моуринью не будет: Мбаппе выбрал нового тренера для «ПСЖ»

Экс-наставник национальной сборной Испании Хулен Лопетеги, который сейчас занимает пост рулевого «Севильи», имеет вариант трудоустройства во французском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как информирует испанское издание, интерес к специалисту проявляет «ПСЖ». Новый спортивный директор клуба Луис Кампос намерен сделать ставку именно на Лопетеги, а не на Кристофа Галтье, которого ранее сватали в команду.

Лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе также поддерживает кандидатуру испанца. Звездному нападающему нравится Лопетеги, которого он считает одним из лучших тренеров в современном футболе.

Контракт Хулена с «Севильей» рассчитан до 2024 года, но в последнее время у наставника ухудшились отношения с руководством, из-за чего он может покинуть клуб.

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