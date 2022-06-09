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Ляказетт подписал контракт с новым клубом официально

09 Июня 2022 • 09:46 Комментировать

Французский нападающий Александр Ляказетт, покинувший лондонский «Арсенал» на правах свободного агента, вернулся на родину. 31-летний бомбардир заключил трудовое соглашение с «Лионом», воспитанником которого он является.

Как информирует клубная пресс-служба, стороны подписали долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2025 года.

Напомним, что за лондонский коллектив Ляказетт выступал с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Англии Александр поучаствовал в 30 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и семь голевых передач.

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Лион Александр Ляказетт
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