В сети появился трейлер аргентинского сериала с Месси

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси снялся в одной из эпизодических ролей в известном южноамериканском сериале «Защитники».

В сети появился трейлер второго сезона «Защитников», в котором засветился 34-летний аргентинский футболист. Стоит отметить, что сериал рассказывает о футбольных агентах, которые решили объединиться для того, чтобы спасти свой бизнес. Новый сезон «Защитников» должен выйти на экраны в следующем году.

Напомним, что Лионель Месси в прошедшем сезоне стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ». В Лиге 1 форвард провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал 14 ассистов.