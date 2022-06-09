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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт сегодня должен стать игроком «Лиона»

09 Июня 2022 • 08:21 Комментировать

Французский нападающий Александр Ляказетт должен уже сегодня официально стать игроком «Лиона».

По информации RMC Sport, по поводу перехода 31-летнего французского футболиста будет собрана специальная пресс-конференция, на которой и будет официально объявлено о том, что форвард возвращается в «Лион». Напомним, что во французский клуб Ляказетт перейдёт на правах свободного агента из лондонского «Арсенала».

В прошедшем сезоне Александр Ляказетт провёл в английском чемпионате 30 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лига 1 Александр Ляказетт
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