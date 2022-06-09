Президент Франции: Я говорил с Мбаппе, но он сам сделал свой выбор

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу решения звёздного форварда Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Макрон сказал RMC Sport, ему удалось переговорить с французским футболистом, но он сам сделал свой выбор. Политик отметил, что Килиан своим решением показал, что он очень зрелый и мудрый человек.

«Мбаппе весьма ответственно подходит к строительству своей карьеры», - добавил президент Франции.

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе принял решение остаться в парижском клубе, хотя у форварда была возможность на правах свободного агента перебраться в мадридский «Реал».