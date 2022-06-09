Месси снялся в аргентинском сериале

Звёздный аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси принял участие в съёмках сериала «Защитники».

По информации издания Marca, 34-летний аргентинский футболист снялся в одной из эпизодических ролей в известном латиноамериканском сериале «Защитники». Сцены с Месси появятся в одной из серий второго сезона, который должен выйти на экраны в следующем году.

Напомним, что семикратный обладатель «Золотого мяча» недавно выиграл вместе со своей национальной командой Финалиссиму, в которой Месси сделал два ассиста. Стоит отметить, что в последнем товарищеском матче с эстонцами форвард оформил пента-трик.