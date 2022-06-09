Новый спортивный директор «ПСЖ» обозначил две трансферные цели

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос уже изучает варианты усиления команды на трансферном рынке.

В сферу интересов специалиста, сменившего на своём посту Леонардо, попали полузащитники из местного чемпионата – Ловро Майер из «Ренна» и Секо Фофана из «Ланса», информирует журналист Себастьян Дени.

Майер называется «новым Лукой Модричем» и очень нравится Кампосу. Ожидается, что 24-летний хорват без проблем согласится перейти в «ПСЖ», если поступит предложение. В услугах Майера также заинтересованы мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

27-летний Секо Фофана также очень интересен Кампосу, но данный футболист значился в списке желаний парижан ещё при Леонардо.