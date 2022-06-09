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Чемпионат Франции. Лига 1

Макрон призывает Зидана возглавить «ПСЖ»

09 Июня 2022 • 00:00 Комментировать (1)

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что ждёт возвращения Зидана во французский футбол.

В настоящий момент «ПСЖ» занимается поисками сменщика Маурисио Почеттино на посту главного тренера. Зинедин Зидан – один из кандидатов, но далеко не основной. Стороны пока не близки к договорённости.

«Ради блага нашего футбола и нашей страны я надеюсь, что Зинедин Зидан вернётся, чтобы возглавить французский гранд, – заявил Макрон в интервью RMC Sport. – Я не беседовал с ним, но я восхищаюсь им как игроком и тренером. Мы очень хотим видеть его в нашей лиге. Зидан – талантливый спортсмен и наставник, он выиграл Лигу чемпионов трижды – это то, к чему так отчаянно стремятся наши клубы», – продолжил президент Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Эммануэль Макрон
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