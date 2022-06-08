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В «ПСЖ» не теряют надежд на приход Зидана

08 Июня 2022 • 22:27 Комментировать

В «Пари Сен-Жермен» по-прежнему не утратили веру в назначение на пост главного тренера Зинедина Зидана.

Пресса называет главным фаворитом на должность нового наставника парижан Кристофа Галтье, однако катарские лица клуба всё ещё рассчитывают, что им удастся договориться с Зинедином Зиданом, сообщает журналист Foot Mercato Себастьян Дени. В последнее время в диалоге со знаменитым экс-рулевым мадридского «Реала» достигнут некоторый прогресс, но сделка по-прежнему остаётся маловероятной.

Напомним, что Маурисио Почеттино может быть уволен в течение недели. По слухам, в списке интересов «ПСЖ» также фигурировал наставник «Ромы» Жозе Моуринью, но эта информация была опровергнута.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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