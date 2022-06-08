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Чемпионат Франции. Лига 1

Новый спортивный директор «ПСЖ» определился с фаворитом на пост главного тренера

08 Июня 2022 • 21:33 Комментировать (3)

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос продвигает идею назначения на пост главного тренера Кристофа Галтье.

Именно Галтье и ещё один специалист, имя которого не называется, остаются кандидатами на должность нового наставника парижан, которую в ближайшее время может покинуть Маурисио Почеттино. Новый спортивный директор Луис Кампос уже доложил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своих предпочтениях.

Кристоф Галтье возглавляет «Ниццу», с которой занял пятое место в прошедшем розыгрыше французской Лиги 1. Сезоном ранее рулевой сенсационно привёл к чемпионству «Лилль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Маурисио Почеттино Кристоф Галтье Нассер Аль-Хелаифи Луис Кампос
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