Новый спортивный директор «ПСЖ» определился с фаворитом на пост главного тренера

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос продвигает идею назначения на пост главного тренера Кристофа Галтье.

Именно Галтье и ещё один специалист, имя которого не называется, остаются кандидатами на должность нового наставника парижан, которую в ближайшее время может покинуть Маурисио Почеттино. Новый спортивный директор Луис Кампос уже доложил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своих предпочтениях.

Кристоф Галтье возглавляет «Ниццу», с которой занял пятое место в прошедшем розыгрыше французской Лиги 1. Сезоном ранее рулевой сенсационно привёл к чемпионству «Лилль».