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Ди Мария рассказал, как уходил из «ПСЖ»

08 Июня 2022 • 18:24 Комментировать

Крайний нападающий сборной Аргентины Анхель ди Мария поделился мыслями, как он покидал «ПСЖ».

«В январе я сказал клубу, что хочу остаться, но они сказали мне ждать и смотреть. Может быть, проигрыш «Реалу» и весь тот хаос, который последовал после этого, сыграл против меня.

Сложнее всего добиться любви болельщиков «ПСЖ» за пределами стадиона. Я помню, как болельщики пели моё имя, когда я покидал базу, множество граффити с моим изображением на улицах Парижа – это вещи, которые запомнятся», - цитирует аргентинца Sport Bild.

Напомним, этим летом у ди Марии истёк контракт с «ПСЖ» и стороны сообщили о том, что не будут продлевать соглашение. Известно, что игроком интересуется «Ювентус», и вероятнее всего, он станет игроком итальянского клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария Лига 1
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