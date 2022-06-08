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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выгоняет звёздного нападающего

08 Июня 2022 • 15:02 Комментировать (1)

Аргентинский форвард Мауро Икарди больше не нужен французскому «ПСЖ». Такой информацией располагают журналисты Le Parisien.

Несмотря на последние заявления нападающего о том, что он является ценным игроком для команды, было принято решение указать ему на дверь. В Париже недовольны уровнем игры Мауро и хотят заработать на его трансфере этим летом.

Напомним, что парижане приобрели Икарди у миланского «Интера» за 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции 29-летний аргентинец отметился всего четырьмя голами в 24 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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