«ПСЖ» выгоняет звёздного нападающего

Аргентинский форвард Мауро Икарди больше не нужен французскому «ПСЖ». Такой информацией располагают журналисты Le Parisien.

Несмотря на последние заявления нападающего о том, что он является ценным игроком для команды, было принято решение указать ему на дверь. В Париже недовольны уровнем игры Мауро и хотят заработать на его трансфере этим летом.

Напомним, что парижане приобрели Икарди у миланского «Интера» за 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции 29-летний аргентинец отметился всего четырьмя голами в 24 поединках.