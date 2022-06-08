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Ляказетт прошёл медосмотр в «Лионе»

08 Июня 2022 • 14:53 Комментировать

Нападающий Александр Ляказетт успешно прошёл медосмотр перед возвращением в «Лион». Согласно журналисту Фабрицио Романо, французский форвард вскоре подпишет контракт с клубом, после чего о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что Ляказетт ранее выступал за «Лион» с 2010 по 2017 год, пока не перешёл в лондонский «Арсенал». В сезоне 2014/15 нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, и тем самым привлёк внимание ведущих клубов Европы.

Ляказетт ранее покинул лондонский «Арсенал» на правах свободного агента. За 5 лет в стане «канониров» француз выиграл Кубок и Суперкубок Англии в 2020 году.

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Лион Александр Ляказетт
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