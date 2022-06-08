Агент Головина: Постоянно общаюсь с другими клубами

Агент российского полузащитника «Монако» Александр Головина рассказал журналистам об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.

Агент Александр Клюев сказал «Спорт-Экспрессу», что он постоянно общается с другими командами, но Головин — недешёвый игрок, который не каждому клубу будет по карману.

«Сначала мы всех претендентов отправляем к руководству «Монако», - добавил агент.

Напомним, что в прессе ходят слухи о том, что Головин этим летом может сменить клубную прописку. В прошедшем сезоне полузащитник провёл во французской лиге 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.