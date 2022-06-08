Экс-тренер «Ромы» может возглавить «Лилль»

Известный португальский специалист Паулу Фонсека может в ближайшее время возглавить французский «Лилль».

По информации RMC Sport, португальский наставник близок к тому, чтобы подписать соглашение с французской командой. Сам Фонсека хотел бы продолжить работу именно в Европе. До этого тренер уже несколько раз отказывал клубам из Южной и Северной Америки. Стоит отметить, что последним местом работы Фонсеки была итальянская «Рома», из которой он был уволен летом 2021 года.

Паулу Фонсека также возглавлял «Порту», «Брагу», «Пасуш де Феррейру» и донецкий «Шахтёр».