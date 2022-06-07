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Чемпионат Франции. Лига 1

Форвард «ПСЖ» стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

07 Июня 2022 • 12:11 Комментировать

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире на данный момент.

По информации Marca, новый контракт 23-летнего французского футболиста с «ПСЖ» позволит зарабатывать Мбаппе намного больше, чем лидировавший до этого аргентинский форвард Лионель Месси. Стоит отметить, что семикратный обладатель «Золотого мяча» зарабатывает около 130 миллионов евро.

Напомним, что Килиан Мбаппе этим летом мог на правах свободного агента перебраться в мадридский «Реал», но молодой француз принял решение продлить контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе
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