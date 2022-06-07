Почеттино: «Вокруг ходит много слухов, но у меня остался год по контракту с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заверил болельщиков, что останется в клубе в следующем сезоне. Аргентинский специалист напомнил, что у него остаётся ещё один год по контракту с французской командой.

«Вокруг ходит много слухов, но у меня остался год по контракту с «ПСЖ». Меня увольняют практически каждую неделю. Клуб пытается перестроиться, президент скоро расскажет мне о новом проекте, но я совершенно спокоен», – цитирует Почеттино журналист Адриен Гренье.

Напомним, что фаворитом на замену Почеттино в «ПСЖ» является экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Альтернативным вариантом считается наставник «Ниццы» Кристоф Галтье.