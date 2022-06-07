Почеттино: «ПСЖ» отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам о том, что парижская команда мечтает однажды всё же выиграть Лигу чемпионов.

Почеттино сказал Catalunya Radio, что парижский клуб отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов и ставит перед собой цель сделать это в ближайшее время. Тренер «ПСЖ» отметил, что вполне нормально, что иногда команду «штормит», но скоро долгожданный успех придёт к парижанам.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «ПСЖ» под руководством Почеттино вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала». В Лиге 1 парижане выиграли титул.