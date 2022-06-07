Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино: «ПСЖ» отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов

07 Июня 2022 • 10:48 Комментировать

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам о том, что парижская команда мечтает однажды всё же выиграть Лигу чемпионов.

Почеттино сказал Catalunya Radio, что парижский клуб отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов и ставит перед собой цель сделать это в ближайшее время. Тренер «ПСЖ» отметил, что вполне нормально, что иногда команду «штормит», но скоро долгожданный успех придёт к парижанам.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «ПСЖ» под руководством Почеттино вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала». В Лиге 1 парижане выиграли титул.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
12:11 · Франция. Лига 1
Форвард «ПСЖ» стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
11:38 · Италия. Серия А
«Милан» активно работает над трансфером Саншеша
10:52 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Вокруг ходит много слухов, но у меня остался год по контракту с «ПСЖ»
10:48 · Франция. Лига 1
Почеттино: «ПСЖ» отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов
09:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет приобрести Скамакку
08:39 · Франция. Лига 1
Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»
07:13 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет подписать полузащитника сборной Хорватии
01:42 · Франция. Лига 1
Почеттино не считает провалом вылет «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
01:17 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Меня «увольняют» из «ПСЖ» каждую неделю»
01:04 · Франция. Лига 1
Ди Мария рассказал, что ждёт Месси после ухода Почеттино из «ПСЖ» 1
00:05 · Италия. Серия А
Звезда чемпионата Франции: «Переговоры с «Миланом» идут полным ходом»
06 Июня
22:31 · Франция. Лига 1
Стало известно, почему «ПСЖ» решил сохранить Серхио Рамоса 1
21:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» в шаге от дорогостоящего трансфера
21:22 · Германия. Бундеслига
Месси возглавляет список лучших ассистентов современности 4
21:12 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» почти определились с новым тренером: осталось выбрать из двух кандидатов 1
Все новости
Рекомендуем