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Чемпионат Франции. Лига 1

Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»

07 Июня 2022 • 08:39 Комментировать

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не собирается в ближайшее время покидать парижскую команду.

Паредес заявил журналистам, что этим летом он останется в парижском клубе. Полузащитник отметил, что сейчас ещё не время покидать «ПСЖ» и возвращаться на родину, где он хотел бы ещё поиграть за «Боку Хуниорс». Напомним, что действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Леандро Паредес провёл во французской лиге 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Леандро Паредес
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