«ПСЖ» хочет подписать полузащитника сборной Хорватии

Руководители «ПСЖ» хотят в летнее трансферное окно заполучить в свои ряды хорватского полузащитника «Ренна» Ловро Майера.

По информации Ger French Football News, новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос лично заинтересован в подписании 24-летнего хорватского футболиста, на которого также претендует мадридский «Реал». Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ловро Майер в составе «Ренна» провёл во французской лиге 29 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.