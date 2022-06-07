Почеттино не считает провалом вылет «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино не считает прошедший сезон неудачным для своей команды.

Парижане рассматривались как одни из главных фаворитов Лиги чемпионов, однако покинули турнир уже на стадии 1/8 финала, уступив будущему победителю – мадридскому «Реалу».

«Я многому научился, возглавляя раздевалку с таким количеством звёзд. Мы были в одном шаге от победы над «Реалом», который в итоге заслуженно выиграл турнир. Сейчас я спокоен и наслаждаюсь отпуском», – рассказал Почеттино в интервью французским СМИ.

По слухам, «ПСЖ» в ближайшее время может объявить об увольнении Почеттино.