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Почеттино: «Меня «увольняют» из «ПСЖ» каждую неделю»

07 Июня 2022 • 01:17 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, как относится к слухам о своей приближающейся отставке.

О почти неизбежном уходе аргентинского наставника на днях сообщили многочисленные авторитетные источники. Сообщается также, что место Почеттино может занять Кристоф Галтье, возглавляющий «Ниццу» и желающий попробовать силы в Париже.

«Ходит много слухов, но у меня ещё год по контракту с «ПСЖ». Меня «увольняют» каждую неделю, – приводит слова аргентинца RMC Sport. – Чтобы попасть в «ПСЖ», нужно быть великим тренером. После полутора лет работы здесь могу сказать, что я, пожалуй, один из лучших», – заявил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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